Wimbledon: Iga Swiatek wackelt und siegt weiter

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hatte in ihrem Zweitrundenmatch gegen Lucky Loserin Lesley Pattinama Kerkhove (WTA-Nr. 138) große Mühe, siegte aber am Ende in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 19:12 Uhr

Iga Swiatek

6:4, 4:6 und 6:3 hieß es schließlich nach gut zwei Stunden für die 20-Jährige - die allerdings ordentlich kämpfen musste. Im ersten Durchgang lag sie mit 2:4 zurück und holte dann vier Spiele in Folge zur Satzführung; die mutig aufspielende Niederländerin aber schaffe den Satzausgleich. Und hatte Swiatek direkt zu Beginn des dritten Satzes wieder am Wickel, ein 15:40 bei Aufschlag der Polin nutzte sie aber nicht. Swiatek zog dann zum 3:1 davon und ließ sich dieses Break nicht mehr nehmen.

Sie trifft nun auf Alizé Cornet, die gegen Claire Liu erfolgreich war.

Ein Sieg bleibt natürlich ein Sieg, auch für die scheinbar unangreifbare Swiatek. Sie ist nun seit Februar ungeschlagen und steht bei 37 Siegen in Folge.

Für eine Überraschung hatte am Nachmittag die Britin Katie Boulter gesorgt, sie nahm Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova aus dem Turnier.

