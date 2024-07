Wimbledon: Jan-Lennard Struff erkämpft sich Drittrundenduell mit Daniil Medvedev

Jan-Lennard Struff ist durch einen knappen Viersatzerfolg über Zhizhen Zhang in die dritte Runde von Wimbledon eigenzogen. In dieser trifft er auf Daniil Medvedev.

Jan-Lennard Struff steht zum dritten Mal in seiner Karriere in der dritten Runde von Wimbledon. Der 34-Jährige aus Warstein setzte sich am Mittwoch in einem engen Match mit 5:7, 6:3, 7:6 (1) und 7:6 (8) gegen den Chinesen Zhizhen Zhang durch. Nächster Gegner der deutschen Nummer zwei ist Vorjahres-Halbfinalist Daniil Medvedev aus Russland.

Struff bewies gegen seinen an Position 32 gesetzten Kontrahenten Nehmerqualitäten und schaffte nach Satzrückstand ein starkes Comeback. Das zuvor einzige Match gegen Zhang hatte Struff 2023 in Stuttgart klar für sich entschieden, in Wimbledon wurde es das erwartet enge Duell. Beide Profis setzten auf ihr starkes Service und viel Power von der Grundlinie. Struff stellte sich immer besser auf Zhang ein und setzte sich verdient durch.

Medvedev kämpft sich zurück

Mit Medvedev wartet auf Struff nun die Nummer fünf der Welt. Der US-Open-Sieger von 2021 hatte in seiner Zweitrundenpartie gegen Alexandre Müller ebenfalls Schwierigkeiten. Medvedev lag gegen den Franzosen bereits mit 6:7 (3) und 0:3 zurück, gewann letztlich aber noch mit 6:7 (3), 7:6 (4), 6:4 und 7:5.

Das Match von Daniel Altmaier (Kempen) gegen den Kanadier Denis Shapovalov wurde indes auf Donnerstag verschoben. Altmaier und Olympiasieger Alexander Zverev haben die Chance, Struff mit ihrem jeweils zweiten Sieg in die dritte Runde zu folgen.

