Wimbledon: Jannik Sinner ringt Matteo Berrettini in vier Sätzen nieder

Hohe Hürde gemeistert! Jannik Sinner hat durch einen Viersatzerfolg über Matteo Berrettini die dritte Wimbledon-Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 00:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner besiegte Matteo Berrettini in vier Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jannik Sinner ist in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen. Der Weltranglistenerste besiegte seinen italienischen Landsmann Matteo Berrettini am Mittwoch mit 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6 und 7:6 (4). In der dritten Runde trifft der 22-Jährige auf den Serben Miomir Kecmanovic, der den an Position 27 gesetzten Tallon Griekspoor in fünf Sätzen schlug.

Gegen Berrettini musste Sinner all sein Können aufbieten, um in die nächste Runde einzuziehen. Nachdem der amtierende Australian-Open-Sieger die ersten beiden Durchgänge im Tiebreak gewonnen hatte, schlug Berrettini im dritten Durchgang eindrucksvoll zurück und schien auch im vierten Abschnitt das Momentum auf seiner Seite zu haben.

Ruud und Auger-Aliassime verlieren

Der Wimbledon-Finalist von 2021 konnte sein frühes Break aber nicht transportieren und musste den Centre Court nach rund 3:45 Stunden als Verlierer verlassen. Sinner hat nach dem umkämpften Viersatzerfolg hingegen weiterhin die Chance auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel.

Zwei Überraschungen gab es indes auf Court 2. Der dreifache Major-Finalist Casper Ruud unterlag Fabio Fognini in Runde zwei in vier Sätzen, zudem musste auch Felix Auger-Aliassime seine Koffer packen. Der Kanadier vergab in seiner über zwei Tage stattfindenden Auftaktpartie gegen Thanasi Kokkinakis vier Matchbälle und verlor mit 6:4, 7:5, 6:7 (9), 4:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon