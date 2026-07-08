Wimbledon: Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen im Halbfinale

Das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz haben die Vorschlussrunde in Wimbledon erreicht - die Chance auf den Titel lebt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.07.2026, 16:50 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen zum zweiten Mal gemeinsam im Halbfinale in Wimbledon

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen. Das an Nummer sieben gesetzte deutsche Spitzendoppel gewann am Mittwoch 7:5, 7:6 (6) gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul und zog in das Halbfinale von Wimbledon ein.

Dort treffen Krawietz/Pütz auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic. Im vergangenen Jahr waren die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später aber bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt. In Wimbledon war der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz in diesem Jahr zudem im Mixed-Doppel an der Seite der US-amerikanischen Starspielerin Venus Williams angetreten, dabei aber schon in Runde eins gescheitert.

Das Herren-Doppel-Tableau in Wimbledon