Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale von Wimbledon 2026 auf Taylor Fritz. Das Match gibt es Live ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 22:40 Uhr

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© Getty Images

In einem Match über zwei Tage gegen den Tschechen Jiri Lehecka, das aufgrund der späten Uhrzeit am ersten Tag abgebrochen werden musste, schaffte Alexander Zverev erstmals den Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon, welches sein kommender Gegner Taylor Fritz mit einem Dreisatz-Erfolg gegen den Kasachen Alexander Bublik erreichen konnte.

Auch wenn der Begriff Angstgegner im Sport-Bereich gerne überstrapaziert wird, sprechen bei der Bilanz im direkten Vergleich sieben Siege in Folge für den US-Amerikaner eine recht eindeutige Sprache. Mut geben sollte dem Hamburger aber der Rückenwind von seinem erstem Major-Triumph in Paris und das bislang schon mal beste Abschneiden an der Londoner Church-Road.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Die Viertelfinal-Begegnung zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz, das als zweites Match auf dem Court 1 angesetzt ist, gibt es ab ca. 15:30 Uhr im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau der Männer