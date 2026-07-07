Wimbledon 2026 Juniors: Reisach und Mackenzie kämpfen sich ins Achtelfinale

Mit großem Kampfgeist triumphierten der an Position 2 geführte Jamie Mackenzie und der ungesetzte Vincent Reisach im Junioren-Wettbewerbs in Wimbledon jeweils in drei Sätzen und schafften dadurch den Einzug ins Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 19:56 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mit einem knapp dreistündigen Tiebreak-Krimi folgte der Plattinger Vincent Reisach dem Düsseldorfer Jamie Mackenzie ins Achtelfinale von Wimbledon.

Nachdem der Düsseldorfer Jamie Mackenzie und Vincent Reisach aus Plattling in Roland Garros noch gemeinsam im Doppel triumphieren konnten, sorgen die beiden DTB-Youngster aktuell beim Junioren-Wettbewerb in Wimbledon im Einzel für Furore.

Favorisiert ging der an Nr. 2 gesetzte Jamie Mackenzie in seine Zweitrunden-Begegnung gegen den Briten Mark Ceban ins Rennen und erfuhr von Beginn an heftigen Widerstand. Nachdem der 18-Jährige den ersten Durchgang erst im Tiebreak für sich entscheiden konnte, musste er im weiteren Verlauf sogar den Satzausgleich hinnehmen. Im dritten Durchgang konnte der gebürtige Neuseeländer aber das Momentum wieder auf seine Seite ziehen und triumphierte nach etwas mehr als zwei Stunden mit 7:6 (3), 3:6, 6:4. Im Achtelfinale wartet nun das Duell mit Cruz Hewitt, dem Sohn des ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt.

Noch länger auf dem Court zubringen musste der ungesetze Vincent Reisach in seiner Zweitrunden-Partie gegen den an Position 12 geführten Andrew Johnson. Von Beginn an entwickelte sich ein heftiger Abnutzungskampf, in dem alle drei Sätze erst im Tiebreak entschieden wurden. Nach einer Satzführung musste der 17-jährige Reisach zwar den Satzausgleich akzeptieren, hatte aber im Entscheidungs-Durchgang das Momentum wieder auf seiner Seite und triumphierte nach fast drei Stunden im entscheidenden Match-Tiebreak mit 7:6 (3), 6:7 (4), 7:6 (5). In der Runde der letzten 16 sieht sich der BTV-Youngster dem an Nr. 8 gelisteten Kasachen Zangar Nurlanuly gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren aus Wimbledon