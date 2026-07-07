Wimbeldon: Zverev ringt Lehecka nach Fortsetzung nieder und knackt Wimbledon-Marke

Nach der nächtlichen Unterbrechung gerät Alexander Zverev zunächst überraschend ins Wanken. Doch der French-Open-Champion fängt sich rechtzeitig, setzt sich gegen Jiri Lehecka mit 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (6) durch und steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 18:32 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon

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Der Restart am Dienstag verlief für Alexander Zverev alles andere als nach Wunsch. Beim Stand von 3:3 im dritten Satz knüpfte Jiri Lehecka nahtlos an seine starke Schlussphase vom Vorabend an, gewann zunächst sein Aufschlagspiel zu null und nahm dem Deutschen wenig später das Service zum 5:3 ab. Kurz darauf servierte der Tscheche den dritten Durchgang mit einem Ass souverän zum 6:3 aus und brachte das Match damit völlig unerwartet wieder zurück in die Balance.

Auch zu Beginn des vierten Satzes blieb Lehecka der spielbestimmende Akteur. Zwar kämpfte sich Zverev nach einem zähen Auftakt in seinem ersten Servicegame ins Match, echte Chancen auf das gegnerische Service blieben aber lange aus. Beide Spieler hielten ihre Aufschlagspiele anschließend weitgehend ungefährdet, sodass sich der Satz ohne weiteres Break dem Tiebreak näherte. Während Lehecka mehrfach zu Null oder mit nur einem abgegebenen Punkt servierte, musste Zverev bei eigenem Aufschlag deutlich mehr arbeiten, behielt jedoch stets die Nerven.

Nun gegen Angstgegner Fritz

Im entscheidenden Tiebreak erwischte der Hamburger schließlich den besseren Start. Ein frühes Mini-Break und sichere Aufschläge brachten ihn mit 4:2 in Front. Zwar kämpfte sich Lehecka nach einem Doppelfehler Zverevs noch einmal zurück und wehrte zwei Matchbälle ab, doch beim dritten Versuch machte der Weltranglistendritte den Sack zu, als sein Gegner eine Rückhand ins Netz setzte. Damit steht Zverev erstmals in seiner Karriere unter den letzten Acht von Wimbledon.

Im Viertelfinale wartet nun allerdings eine echte Mammutaufgabe: Dort trifft der 29-Jährige auf Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner hat Zverev die vergangenen sieben Duelle allesamt verloren – eine Serie, die er ausgerechnet bei seinem Premiereneinzug ins Wimbledon-Viertelfinale beenden möchte.

Das Herren-Einzel-Tableau in Wimbledon