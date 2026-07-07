Wimbledon: Jannik Sinner ringt Jan-Lennard Struff nieder und bleibt auf Titelkurs

Jan-Lennard Struff fordert den Titelverteidiger über weite Strecken, muss sich Jannik Sinner im Wimbledon-Viertelfinale aber in drei engen Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 17:18 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner bleibt mit einem Dreisatz-Sieg über Jan-Lennard Struff im Titelrennen

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Der Traum vom ersten Grand-Slam-Halbfinale ist für Jan-Lennard Struff geplatzt. Der 36-Jährige verlangte Titelverteidiger Jannik Sinner im Viertelfinale von Wimbledon alles ab, unterlag dem Weltranglistenersten aber nach 2:35 Stunden mit 5:7, 6:7 (4), 3:6. Damit endet für Struff das mit Abstand erfolgreichste Major-Turnier seiner Karriere, während Sinner erneut unter den letzten Vier in London steht.

Struff erwischte die bessere Anfangsphase und setzte Sinner mit druckvollen Aufschlägen sowie konsequentem Offensivspiel immer wieder unter Zugzwang. Bis zum 5:5 im ersten Satz agierte der Deutsche mindestens auf Augenhöhe, ehe sich der Italiener im entscheidenden Moment drei Breakbälle erspielte und den dritten mit einem Returnwinner zum vorentscheidenden Break nutzte. Im zweiten Satz kassierte Struff zwar das Break zum 1:2, schlug aber sofort zum 2:2 zurück. Bei 5:4 kam der Deutsche bei Aufschlag Sinner sogar zu einem Satzball, den der Weltranglistenerste mit einem wuchtigen Aufschlag abwehrte. Im Tiebreak servierte Sinner dann stark und holte sich den Durchgang mit 7:4.

Auch im dritten Satz hielt Struff zunächst gut dagegen und befreite sich beim Stand von 3:3 nach 0:30 mit vier starken Aufschlägen in Folge. Die Entscheidung fiel dann bei 5:3 aus Sicht Sinners: Struff erhöhte das Risiko, leistete sich aber entscheidende Fehler. Sinner nutzte seine zweite Breakchance und verwandelte anschließend nach 2:35 Stunden seinen ersten Matchball. Im Halbfinale wartet auf den Südtiroler nun der Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime.

Das Herren-Einzel-Tableau in Wimbledon