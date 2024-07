Wimbledon: Lorenzo Musetti gelingt der Durchbruch

Lorenzo Musetti steht in Wimbledon erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Der Einzug in die Runde der letzten vier Spieler hat sich kurz vor Wimbledon bereits abgezeichnet.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 21:24 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat im Viertelfinale Taylor Fritz in fünf Sätzen bezwingen können.

Dabei fiel der Italiener in den letzten Monaten dem breiten Publikum vor der Rasensaison eher weniger in das geschulte Auge. Die beiden Titel auf der ATP Tour datieren mittlerweile aus dem Jahr 2022. Auch die großen Ergebnisse bei den Grand Slam blieb der 22-Jährige bisher schuldig. Trotzdem ging es für den Rechtshänder im vergangenen Jahr schon bis auf den 15. Platz in der Weltrangliste. Symbol für das, was noch möglich ist, wenn, wie aktuell in Wimbledon, die Ergebnisse bei den ganz großen Turnieren hinzukommen.

Bisher standen bei Lorenzo Musetti, der sich bei den Junioren 2019 zum Champion der Australian Open kürte, zwei Achtelfinal-Teilnahmen in 2021 und 2023 bei den French Open als beste Ergebnisse im obersten Turnierregal der vier Grand Slams in der Statistik. Nun gelang endlich der schon länger erwartete Durchbruch mit dem Halbfinaleinzug beim Rasenklassiker an der Church Road.

“Ich kann noch nicht glauben, was ich hier erreicht habe”, sagte Lorenzo Musetti nach dem Viertelfinalerfolg gegen Taylor Fritz. Dabei ist dieses Abschneiden doch ein Durchbruch mit Ansage, schaut man auf die vergangenen Wochen. In Vorbereitung auf Wimbledon zeigte Musetti bereits sehr gute Leistungen auf dem Rasen. Beim Turnier im Londoner Queen’s Club erreichte die aktuelle Nummer zwei Italiens das Endspiel. In Stuttgart ging es eine Woche zuvor bis in das Halbfinale.

Halbfinal-Duell gegen Novak Djokovic

Am Freitag kommt es nun zum Halbfinal-Duell mit Novak Djokovic, der nach der Absage von Alex de Minaur sein Viertelfinale kampflos gewann. Der Serbe wird also ausgeruht in die Partie gehen. Erst vor einigen Wochen kreuzten beide Spieler die Klingen in Paris. Bei den French Open setzte sich der ehemalige Weltranglistenerste in fünf Sätzen durch.

Die Form von Lorenzo Musetti ist seitdem deutlich gestiegen. Ein Einzug in das Endspiel würde mit Platz 14 in der kommenden Woche ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste bedeuten. Der Durchbruch bei einem großen Turnier ist eben immer wieder der Meilenstein für neue Sphären. Erste Erwartungen wären erfüllt.

