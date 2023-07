Wimbledon: Marketa Vondrousova schafft Finaleinzug!

Marketa Vondrousova steht völlig überraschend im Finale des Wimbledon-Turniers 2023. Sie schlug Elina Svitolina in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 16:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Marketa Voundrousova

Vondrousova, aktuell die Nummer 42 der Welt, hat durch ein 6:3, 6:3 ihr erstes Wimbledonfinale erreicht. Und ihr zweites Majorendspiel überhaupt, nach den French Open 2019 - damals war sie Ashleigh Barty unterlegen.

In einem recht überraschenden Halbfinale (Svitolina spielt nach ihrer Babypause erst seit April wieder) wirkte Vondrousova weniger angespannt als ihre Gegnerin. Beide Spielerinnen mussten früh ihren Aufschlag abgeben, Vondrousova gelang dann das entscheidende Break zum 4:3 im ersten Durchgang. Und servierte aus.

Im zweiten Satz war es knapper als der Spielstand zwischenzeitlich vermuten ließ, die Tschechin aber machte die entscheidenden Punkte bis zum 4:0. Svitolina kam dann noch mal auf 4:3 ran, aber Vondrousova behielt die Nerven und schaffte das erneute Break. Und servierte sich zum Sieg.

Für die Tschechinnen ist Wimbledon generell ein gutes Pflaster. Ein Blick auf die vergangenen Jahre: 1998 gewann Jana Novotna, 2011 und 2014 Petra Kvitova. Karolina Pliskova stand 2021 im Finale.

Voundrousova: Lange verletzt, jetzt im Wimbledonfinale!

Vondrousova war lange am Handgelenk verletzt gewesen, bereits in 2019, hier musste sie nach dem Paris-Erfolg lange aussetzen. In 2022 war sie im Ranking aus den Top 100 geflogen, hatte in Wimbledon zuschauen müssen und erst im Herbst ihr Comeback gegeben.

"Ich bin einfach nur sehr happy", so Vondrousova nach ihrem Sieg. "Sie ist eine so tolle Person, so eine tolle Kämpferin", zollte sie Svitolina großen Respekt. Der Eindruck, sie habe das recht cool gespielt, ohne die große Anspannung? Verneinte sie. Sie sei "sehr nervös" gewesen, gestand Vondrousova, habe nach der vergebenen 4:0-Führung aber "um jeden Punkt gekämpft".

Vondrousova trifft im Finale auf die Siegerin der Partie zwischen Vorjahresfinalistin Ons Jabeur und Aryna Sabalenka.

Sabalenka kann dabei mit einem Sieg die Nummer 1 der Welt werden (hier im Liveticker).