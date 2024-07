Wimbledon: Murray-Brüder scheitern in Runde eins

Andy und Jamie Murray mussten in Wimbledon eine Erstrundenniederlage hinnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 22:01 Uhr

© Getty Images Die Murray-Brüder verloren in Runde eins

Die Murray-Brüder sind in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. Die beiden Lokalmatadoren unterlagen Rinky Hijikata und John Peers am Donnerstag mit 6:7 (6) und 4:6. Für Andy, der in diesem Jahr zum letzten Mal beim Rasenklassiker aufschlägt, bleibt damit nur mehr die Mixed-Konkurrenz.

Im äußerst engen ersten Durchgang fanden Andy und Jamie Murray im Tiebreak einen Satzball vor, gewinnen sollten diesen aber die beiden Australier. Im zweiten Abschnitt machten Hijikata/Peers einen frühen Break-Rückstand wett und durften nach 90 Minuten Spielzeit über den Sieg jubeln. Sie treffen nun auf Neal Skupski und Michael Venus, die die Österreicher Alexander Erler und Lucas Miedler mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (5) besiegten.

Für Andy Murray bleibt bei seinem letzten Auftritt in Wimbledon nun das Mixed-Doppel mit Emma Raducanu. Seinen Start im Einzel hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger am Dienstag nach einer Rückenoperation vor gut einer Woche abgesagt.

Das Doppel-Tableau in Wimbledon