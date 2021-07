Wimbledon: Nick Kyrgios marschiert zielstrebig in die dritte Runde

Der Australier Nick Kyrgios macht bei seinem Comeback in Wimbledon weiter gute Figur und besiegte den Italiener Gianluca Mager in drei Durchgängen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 22:05 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ließ sich nach seinem Dreisatz-Erfolg über Gianluca Mager von den Zuschauern feiern

Nach der Fünfsatz-Schlacht in Runde eins gegen HalleWestfalen-Sieger Ugo Humbert hatte Nick Kyrgios in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon etwas leichteres Spiel. Der 26-Jährige setzte sich am heiligen Londoner-Rasen nach 1:51 Stunden Spielzeit gegen den Italiener Gianluca Mager mit 7:6 (7), 6:4, 6:4 durch. Damit hat der Mann aus Canberra sein letztes Ergebnis von Wimbledon schon übertroffen - 2019 war bereits in Runde zwei gegen Rafael Nadal in vier knappen Sätzen Schluss gewesen.

Satz eins war zwischen den beiden Kontrahenten hart umkämpft. Beide Spieler überzeugten bei eigenem Service - logische Konsequenz war ein Tiebreak, das mit 9:7 nur knapp an den Favoriten aus „Down under“ ging. In den Durchgängen zwei und drei reichte Kyrgios jeweils ein Break zum positiven Matchabschluss. Während der Weltranglisten-60. in Satz zwei ein erfolgreiches Returnspiel zur 3:1-Führung absolvierte, musste Mager in Akt drei sein Service zum 2:3-Rückstand abgeben.

In der Runde der letzten 32 Spieler bekommt es der polarisierende Showman mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun. Der an 16 gereihte Wahl-Monegasse besiegte den Schweden Mikael Ymer 6:4, 4:6, 7:6 (4), 6:1. In direkten Duellen führt Auger-Aliassime mit 1:0. Der Nordamerikaner blieb 2019 im Londoner Queen’s Club ebenfalls auf Rasen in drei engen Sätzen erfolgreich.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon