Wimbledon: Novak Djokovic bringt Lorenzo Musetti mit dem Privatflieger mit

Probleme bei der Anreise nach England? Wer einen guten Draht zum Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic hat, dem kann geholfen werden. Wie etwa Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 14:29 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Bald gemeinsam auf dem Weg nach Wimbledon? Lorenzo Musetti und Novak Djokovic

Wie es scheint, sind sich Novak Djokovic und Lorenzo Musetti während des Fünf-Satz-Matches bei den French Open auch menschlich näher gekommen. Denn wie italienische Medien erfahren haben wollen, wird Djokovic seinem jungen Mitstreiter bei einem logistischen Problem unter die Arme greifen. Musetti möchte nämlich in den kommenden Tagen seinen Schulabschluss machen, erst danach nach Wimbledon fliegen. Was grundsätzlich die Gefahr birgt, sich in einem Flugzeug mit vielen Passagieren mit dem Corona-Virus anzustecken. Was wohl zur Folge hätte, dass der Premieren-Einsatz von Musetti auf dem heiligen Rasen in London flach fiele.

Dem Vernehmen nach hat es Novak Djokovic in diesem Jahr nicht besonders eilig, nach Großbritannien zu fliegen. Der Branchenprimus hat wieder einmal auf Queen´s verzichtet, auch weil die Bubble-Vorschriften rund um das Wimbledon-Turnier sehr restriktiv sein sollen. Auch nach Roland Garros war Djokovic sehr spät angereist, spielte (und gewann) lieber noch das Heimturnier in Belgrad. Wie die Resultate bei den French Open zeigen, ist ihm das nicht übel bekommen.