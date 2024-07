Wimbledon: Novak Djokovic kampflos im Halbfinale - de Minaur verletzt

Novak Djokovic steht im Halbfinale von Wimbledon 2024. Und das ohne Match: Gegner Alex de Minaur kann heute nicht antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 13:28 Uhr

Wie bitter für Alex de Minaur: Der Australier musste sein Viertelfinale gegen Novak Djokovic verletzungsbedingt absagen, Djokovic steht damit bereits im Halbfinale. Und ist nur noch zwei Siege von Major-Triumph Nummer 25 entfernt.

de Minaur hatte sich scheinbar beim Matchball in seinem Achtelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils verletzt, war danach zum Netz gehumpelt.

In seiner Pressekonferenz aber hatte sich de Minaur zuversichtlich gestimmt, er sei etwas ausgerutscht bei einer Vorhand und haben sich an der Hüfte gezerrt, der Gedanke an eine Verletzung aber wohl eher dem kurzen Schock geschuldet. “Ich bin sicher, dass ich morgen wieder fit bin.”

Dem ist nun nicht so.

Er habe einen Knorpeleinriss im Bereich zwischen Hüfte und Aduktoren, erklärte de Minaur nun in einer Pressekonferenz. “Ich habe ein Krachen gehört bei den letzten drei Punkten gegen Fils. Gestern hatte ich einen Scan, da wurde die Verletzung diagnostiziert. Es besteht die Gefahr, das sie schlimmer wird (wenn ich spiele)."

Er werde nun drei bis sechs Wochen ausfallen. Auch die Olympischen Spiele seien nun in Gefahr für ihn.

Djokovic bekommt Regenrationszeit

Djokovic hingegen bekommt noch etwas Schonzeit für sein operiertes Knie, er muss erst am Freitag wieder eingreifen. Dann gegen den Sieger der Partie zwischen Taylor Fritz und Lorenzo Musetti.

Der Vorjahresfinalist hatte sich bei den French Open den Meniskus gerissen und musste operiert werden. Ein Wimbledon-Start schien unwahrscheinlich, nun spielt Djokovic um seinen achten Titel. Damit würde er auch mit Wimbledon-Rekordchamp Roger Federer gleichziehen.

Djokovic wartet in diesem Jahr noch auf sein erstes Finale, er hatte bislang keine gute Saison. Als es besser lief, im Rahmen der French Open, verletzte er sich.

In Wimbledon hat sich Djokovic bislang aber schadlos gehalten und nur zwei Sätze abgegeben.

Im Vorjahr hatte er im Endspiel in fünf Durchgängen gegen Carlos Alcaraz verloren.