Wimbledon: Novak Djokovic meldet sich schmerzfrei

Kurz vor dem Beginn des dritten Grand Slams des Jahres absolvierte Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev ein Testmatch. Und ließ anschließend verlauten, dass einem Start in Wimbledon nichts mehr im Wege steht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 10:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic wird in Wimbledon definitiv an den Start gehen.

Novak Djokovic verletzte sich in Paris am Knie und ließ nach seinem Viertelfinalaus gegen Casper Ruud verlauten, dass ein Start in Wimbledon fraglich sei. Die Stimmen häuften sich anschließend, dass der Rasenklassiker an der Church Road in diesem Jahr ohne den siebenfachen Champion stattfinden wird. Erst jetzt unterzog der Serbe seinem Körper einer endgültigen Belastungsprobe und gab anschließend Entwarnung.

Ein Testmatch gegen Daniil Medvedev klingt durchaus nach einer würdigen Generalprobe für Geist und vor allem den Körper. Nach seinem Zweisatzerfolg sagte Novak Djokovic: "Schmerzfreies Tennis ist das beste Tennis. Ich war schmerzfrei und ich bin wirklich froh darüber." Ein Start in der kommenden Woche ist damit also sicher.

Novak Djokovic mit guter Auslosung

Novak Djokovic, der zuvor bereits einige Trainingssätze absolvierte, trifft in der ersten Runde auf den Qualifikanten Vit Kopriva aus Tschechien. Als anschließend frühesten Stolperstein machen viele Beobachter Hubert Hurkacz aus, der ein möglicher Viertelfinalgegner des Serben wäre.

Im vergangenen Jahr siegte Novak Djokovic gegen die polnische Nummer eins im Achtelfinale nach vier Sätzen und unterlag, nach weiteren Siegen gegen Andrey Rublev und Jannik Sinner, im Endspiel Carlos Alcaraz nach fünf Sätzen, der seinen ersten Wimbledon-Titel feiern durfte. In diesem Jahr soll die knappe Niederlage in Vergessenheit geraten und der achte Titel auf dem Londoner Rasen her. Der 37-Jährige würde dann mit Roger Federer gleichziehen, der das Turnier ebenfalls acht Mal gewinnen konnte.

Das Einzel-Tableau der Herren