Wimbledon: Novak Djokovic - Mit den Tipps seines Sohns zum persönlichen Rekord?

Novak Djokovic könnte im Viertelfinale von Wimbledon seinen 102. Sieg im All England Club feiern. Dabei baut der Serbe auch auf die Tipps seines Sohns Stefan.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 10:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht im Wimbledon-Viertelfinale

Novak Djokovic fehlen nur mehr drei Siege zu seinem 25. Grand-Slam-Titel. Im Viertelfinale von Wimbledon bekommt es der 38-Jährige mit dem Italiener Flavio Cobolli zu tun, der erstmals in seiner Karriere in einem Major-Viertelfinale steht. Tipps, wie Djokovic am Mittwoch das Halbfinale erreichen kann, wird sich der Serbe dabei offenbar von seinem Sohn Stefan holen.

Wie Djokovic nach seinem Achtelfinalerfolg über Alex de Minaur berichtete, habe dieser in den Tagen von Wimbledon nämlich ein paar Bälle mit Cobolli geschlagen. “Natürlich werde ich mich mit meinem Sohn unterhalten und fragen, was ihm neulich am Spiel von Cobolli aufgefallen ist”, scherzte der 24-fache Grand-Slam-Sieger.

Auch abseits der Trainingseinheit mit Cobolli scheint Stefan seinen Aufenthalt in Wimbledon zu genießen. Während der Partie gegen de Minaur trug er in der Spielerbox eine weiße Kappe voller Unterschriften zahlreicher Topspieler. “Er ist überglücklich. Offensichtlich liebt er Tennis. Er hat die Unterschrift von allen, außer von mir”, lächelte Djokovic. “Aber das ist okay, ich akzeptiere das.”

Djokovic peilt 102. Sieg in Wimbledon an

Zeigte sich Djokovic nach dem Erreichen des Viertelfinals gut gelaunt, wartet auf ihn im Südwesten Londons noch einiges an Arbeit. Womöglich auch schon gegen Cobolli, der im bisherigen Turnierverlauf erst einen Satz abgab. “Er ist ein sehr talentierter Spieler”, meinte der langjährige Weltranglistenerste. “Er ist einer dieser jungen Spieler, die wir in der Zukunft wahrscheinlich noch öfter sehen werden.”

Mit einem Halbfinaleinzug würde Djokovic sogleich einen neuen persönlichen Rekord aufstellen. Aktuell hält der Serbe sowohl in Wimbledon als auch bei den French Open bei 101 Siegen, am Mittwoch könnte beim Rasen-Klassiker Erfolg Nummer 102 folgen. Womit er hinsichtlich der Matcherfolge auf Grand-Slam-Ebene eine neue Bestmarke erreichen würde.

