Wimbledon: Novak Djokovic vs Alex de Minaur im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale beim Wimbledon-Turnier 2024 auf den Australier Alex de Minaur - ab 16 Uhr im Livestream bei Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

UPDATE: Djokovic steht kampflos im Halbfinale. Mehr dazu…

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 13:31 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Alex de Minaur

Da Knie hält, das Feuer ist da: Novak Djokovic ist mittlerweile wieder einer der drei Topfavoriten auf den Wimbledontitel in 2024. Der Djoker hatte das Spieljahr ungewohnt wackelig begonnen, bei den Australian Open glanzlos gegen Jannik Sinner verloren, danach noch glanzloser gegen Kollegen wie Luca Nardi.

Und als es wieder lief bei den French Open: Kam ihm ein Riss im Meniskus dazwischen. Ein Aus für Wimbledon schien unvermeidbar, aber für Djokovic scheint nichts unmöglich, und so steht er nun nach tollen Auftritten eben in Wimbledon im Viertelfinale. Letztes Ergebnis: ein glatter Dreisatzsieg gegen Holger Rune, der von “Ruuuuuuune"-Rufen unterstützt wurde.

Djokovic interpretierte hierein einige “Buuuuh”-Rufe, und Stichwort Feuer: Wünschte den Fans im Anschluss schadenfroh eine “Gooooooooood Night”.

Djokovic führt gegen de Minaur mit 2:1

Auch das Knie halte, habe bei ein paar Rutschpartien nicht negativ reagiert, nur komisch sei es, dass er so viel rutschte, vielleicht bewege er sich aus Vorsicht doch etwas anders als üblich, so Djokovic. Oder auch, weil er eben auch wieder extremere Bewegungen versuche.

Nun geht es gegen Alex de Minaur, der im Gegensatz zu Djokovic sein bestes Jahr spielt, seit Februar steht er in den Top 10 der Welt. “Er bewegt sich von uns allen am schnellsten”, lobte Djokovic, “er hat sich in den letzten anderthalb Jahren extrem verbessert." Die tolle Defensive habe er schon immer gehabt, der Aufschlag sei nun eine Waffe, er wage sich ans Netz. ”Er ist ein toller Allround-Spieler.

Der Djokovic in 2024 bereits besiegt hat: Beim United Cup gewann de Minaur mit 6:4, 6:4, in Monte-Carlo siegte Djokovic. 2023 hatte der Djoker bei den Australian Open glatt gewonnen.

Ein Fragezeichen: Wie fit ist de Minaur - denn beim Matchball gegen Arthur Fils hatte er sich verletzt. Nichts Schlimmes aber, relativierte de Minaur anschließend.

Wo kann man Djokovic gegen de Minaur sehen?

Das Viertelfinale in Wimbledon zwischen Novak Djokovic und Alex de Minaur ist als zweites Match nach 14.30 Uhr auf Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!