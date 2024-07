Wimbledon: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft im Wimbledon-Halbfinale auf Lorenzo Musetti - ab 17 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 21:06 Uhr

Novak Djokovic konnte etwas Pflege betreiben in den vergangenen Tagen. Gut für sein Knie: Denn Djokovics Viertelfinalgegner Alex de Minaur hatte sich im Spiel zuvor verletzt, gab in einer Pressekonferenz am Donnerstag seinen Rückzug bekannt.

So ungern man vielleicht kampflos weiterkommen mag: Undankbar wird Djokovic nicht gewesen sein. Der 37-Jährige kommt ebenfalls aus einer Verletzungspause zurück, hatte sich in Paris den Meniskus gerissen, musste operiert werden und spielte Wimbledon dann doch überraschend.

Das Knie halte, ja, sagte Djokovic, bedürfe aber täglicher ausführlicher Behandlung. In den ersten Matches habe er sich mit waghalsigen Ausfallschritten noch zurückgehalten, gegen Holger Rune im Achtelfinale aber wieder mehr versucht - ohne Probleme.

Musetti erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale

Gegner Lorenzo Musetti steht erstmals im Halbfinale eines Majors, nach einer starken Rasensaison: In Stuttgart stand er im Halbfinale, in Queen's gar im Endspiel. Gegen Taylor Fritz hatte er in fünf Sätzen gesiegt, vor allem am Ende eine Glanzleistung gezeigt. Aber reicht das für Djokovic, den siebenfachen Champ an der Church Road?

Djokovic führt im H2H gegen Musetti, aber…

Im direkten Vergleich führt der Djoker mit 5 zu 1, drei Matches waren hart umkämpft, zwei gingen über fünf Sätze, zuletzt in Roland Garros, wo Musetti schon mit 2:1-Sätzen geführt hatte. 2021 in Paris hatte er gar einen 2:0-Satzvorsprung.

Wo kommt Djokovic gegen Musetti?

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti ist als zweites Match auf Centre Court nach 14.30 Uhr angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!