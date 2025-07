Wimbledon: Novak Djokovic will nicht jammern - und wiederkommen

Novak Djokovic hat sich nach seinem Aus gegen Jannik Sinner enttäuscht, aber nicht hoffnungslos gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 06:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic am Freitag in Wimbledon

Der Beginn des dritten Satzes im zweiten Halbfinale von Wimbledon 2025 am gestrigen Freitag wies Spuren des „alten“ Novak Djokovic auf. Plötzlich war der serbische Großmeister der dominierende Mann auf dem Centre Court, nahm Jannik Sinner erstmals dessen Aufschlag ab, kam, so schien es, mit den schwierigen Lichtverhältnissen besser zurecht als der aktuelle Weltranglisten-Erste.

Diese Phase hielt indes nur kurz an. Zum einen, weil sich Snner nicht aus der Ruhe bringen ließ und fast wieder sein fantastisches Niveau der ersten beiden Sätze erreichte. Und natürlich war zu jenem Zeitpunkt schon erkennbar, dass Novak Djokovic sich nicht mehr so bewegen konnte wie in seiner allerbesten Zeit. Was natürlich auch Thema in der Pressekonferenz nach dem Match war.

Sinner einfach zu stark

„Ganz ehrlich: Es war kein angenehmes Gefühl da draußen“, so der 38-Jährige. „Ich möchte nicht im Detail über meine Verletzung reden und darüber jammern, dass ich nicht in der Lage war, mein bestes Tennis zu spielen. Ich möchte Jannik zu einer weiteren großartigen Vorstellung gratulieren. Das ist es. Er steht im Finale. Er war zu stark.“

Es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass Novak Djokovic in der entscheidenden Phase eines Majors nicht mehr voll bei Kräften war. Im Halbfinale der Australian Open musste er gegen Alexander Zverev ja nach dem verlorenen ersten Satz aufgeben. Ist so etwas einfach Pech? „Ich glaube nicht, dass das Pech ist. Es ist das Alter und die Abnutzung am Körper. So sehr ich auch darauf achte, jetzt trifft mich die Realität, seit eineinhalb Jahren. Das ist schwer für mich zu akzeptieren, weil ich glaube, dass ich, wenn ich frisch und fit bin, richtig gutes Tennis spielen kann. Das habe ich in diesem Jahr bewiesen.“

Djokovic plant weitere Wimbledon-Starts

Und das mag auch der Grund sein, warum Novak Djokovic trotz der Enttäuschung noch nicht endgültig Abschied aus dem Mekka des Tennissports nehmen will. „Das wäre traurig, aber hoffentlich war das nicht mein letztes Match auf dem Centre Court. Ich plane nicht, meine Wimbledon-Karriere heute zu beenden.“ Er wolle mindestens noch einmal zurückkommen und auf dem Centre Court spielen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon