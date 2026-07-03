Wimbledon: Prinzessin Kate - eine Frau des Volkes!

Bei ihrem gestrigen Besuch in Wimbledon hat Prinzessin Kate nicht nur die Royal Box auf dem Centre Court genutzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 08:42 Uhr

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© Getty Images Prinzessin Kate Middleton bei ihrem Besuch in Wimbledon 2026

Zu den vielen angenehmen Besonderheiten in Wimbledon gehört die britische Gelassenheit. Und eben die macht es eben auch möglich, dass ein prominentes (und womöglich auch das beliebteste) Mitglied der königlichen Familie eben nicht nur in der Royal Box auf dem Centre Court den Matches beiwohnt. Und also haben ein paar Leute zwar ordentlich gestaunt, als Prinzessin Kate am Donnerstag plötzlich einen Platz auf der Tribüne des Court 18 eingenommen hat. Aber Grund zur Aufregung? Pah!

Gelohnt hat sich der Trip zum 18er für Kate allerdings: Denn dort fixierte Arthur Fery mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Otto Virtanen den Einzug in die dritte Runde. Balsam auf die britischen Wunden, nachdem ja mit Emma Raducanu und Jack Draper die beiden größten Hoffnungsträger schon vor Turnierbeginn zurückziehen mussten.

Gute Chancen nur im Doppel

Nach dem Besuch bei Fery machte sich Kate übrigens auf zum No. 1 Court, um Harriet Dart Beistand zu geben. Das allerdings blieb ohne Erfolg: Dart musste sich Madison Keys in zwei Sätzen geschlagen geben.

Der Tag war natürlich klug gewählt: Denn würde Kate heute auf der Anlage des All England Dawn Tennis Clubs erscheinen und zwingend ein paar Landsleute sehen wollen, dann müsste sie sich schon mit der Doppel-Prominenz begnügen. Wobei dort ja sogar drei Engländer echte Titelchancen haben: Lloyd Glasspool und Julian Cash gemeinsam. Und Henry Patten an der Seite von Harri Heliovaara.



