Wimbledon-Qualifikation live: Maximilian Marterer trifft auf Juan Pablo Varillas

Philipp Kohlschreiber hat sein Auftaktmatch in der Wimbledon-Qualifikation gegen Gregoire Barrere gewonnen. Nun trifft Maximlian Marterer auf Juan Pablo Varillas. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie von Marterer und allen weiteren deutschen Startern am Montag.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.06.2022, 14:04 Uhr

Maximilian Marterer trifft in der Wimbledon-Qualifikation auf Juan Pablo Varillas

Großkampftag für die DTB-Asse am Montag in der Wimbledon-Qualifikation. Gleich sieben deutsche Starter schlagen am ersten Tag der Qualifikation für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf. Hier gibt es sämtliche Partien im Matchtracker.

Die deutschen Matches am Montag: