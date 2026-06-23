Wimbledon-Qualifikation: Noha Akugue und Werner erreichen die zweite Runde

Zwei der vier deutschen Starterinnen in der Wimbledon-Qualifikation haben am Dienstag die zweite Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:23 Uhr

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© Getty Images Noma Noha Akugue nahm die Auftakthürde

Noma Noha Akugue und Caroline Werner stehen in der zweiten Qualifikationsrunde von Wimbledon. Während sich Noha Akugue gegen die Italienerin Lisa Pigato mit 7:6 (2) und 6:3 behauptete, besiegte Werner die Französin Alice Rame mit 6:3, 5:7 und 6:2.

In der zweiten Runde trifft Noha Akugue auf die Kanadierin Katherine Sebov, Werner misst sich mit der Russin Alina Charaeva.

Fünf Deutsche fix im Hauptfeld

Das Aus setzte es hingegen für Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel. Friedsam unterlag der US-Amerikanerin Clervie Ngounoue mit 3:6 und 5:7, Barthel verlor gegen die Chinesin Lin Zhu mit 4:6 und 3:6.

Aus deutscher Sicht fix im Hauptfeld stehen Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lys, Tamara Korpatsch und Ella Seidel.

Das Quali-Tableau der Frauen