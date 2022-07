Wimbledon: Rafael Nadal fliegt ins Achtelfinale

Der 22-fache Majorsieger Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) hat nach einer beeindruckenden Vorstellung das Achtelfinale in Wimbledon erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 22:06 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal gewann am Samstagabend gegen den an 27 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:1, 6:2 und 6:4 und zeigte dabei seine mit Abstand beste Leistung im Verlaufe des Turniers.

Bereits früh in allen Sätzen gelang dem Spanier ein Break, er selbst musste bis kurz vor Ende keine einzige Breakchance von Sonego abwehren; erst als beim 4:2 im dritten Durchgang eine kurze Pause wegen der Schließung des Dachs eingelegt wurde, kam Nadal kurz aus dem Rhythmus und gab sein Service ab - um im direkten Gegenzug erneut ein Break zu schaffen. Anschließend servierte er sicher aus.

"Das war mein bestes Match während des Turniers, gegen den wohl schwierigsten Gegner bislang", sagte Nadal. "Da musste ich mein Niveau auch anheben."

Ein kleines Missverständnis gab es nach einer Ansage von Nadal an Sonego, die beiden standen nach dem Match noch einige Zeit am Netz und verständigten sich darüber. "Es tut mir schrecklich leid. Ich wollte ihm etwas sagen, aber auf eine freundliche Art und Weise. Aber ich fühle mich nun echt schlecht, wenn ihn das gestört haben sollte. Ich werde gleich noch mal mit ihm sprechen", erklärte Nadal.

Nadal trifft nun auf Botic van de Zandschulp

Nadals Leistung gegen Sonego, sie ist auch ein Zeichen in Richtung Titelanspruch beim Wimbledonturnier 2022. Nadal kam bereits mit zwei Grand-Slam-Turniersiegen (Australian Open, French Open) nach London, in seinen ersten beiden Matches hier aber ruckelte er sich eher mühevoll durch, gab jeweils einen Satz ab. Zu wenig, um realistische Ansprüche auf den Turniersieg zu hegen. Nach dem Match gegen Sonego sieht die Welt jedoch anders aus.

Nadal trifft nun auf den Niederländer Botic van de Zandschulp, der am Nachmittag in vier Sätzen gegen Richard Gasquet gewonnen hatte.

Nadal hat in Wimbledon bereits in 2008 und 2010 gesiegt. Bei seinem bislang letzten Auftritt in 2019 verlor er in einem hochklassigen Halbfinale gegen Roger Federer.

Zum Einzel-Draw in Wimbledon