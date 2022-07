Wimbledon: Taylor Fritz marschiert weiter

Taylor Fritz (ATP-Nr. 14) hat ohne größere Probleme das Achtelfinale von Wimbledon erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 17:17 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz

Was geht da für Taylor Fritz beim Wimbledonturnier 2022? Bislang zumindest läuft es einwandfrei für den US-Amerikaner. Er steht nach eine 6:4, 6:1 und 7:6 (3) gegen Alex Molcan in der Runde der letzten 16. Fritz hat bislang noch keinen Satz abgegeben. Bei Vorbereitungsturnier auf Wimbledon in Eastbourne hatte er den Titel geholt.

Nun trifft er auf Jason Kubler: Der Australier bezwang im Duell zweier Qualifikanten den Ex-Top-10-Mann Jack Sock mit 6:2, 4:6, 5:7, 7:6 (4), 6:3 und steht damit erstmals im Achtelfinale eines Major-Turniers.

Ebenfalls weiter: Botic van de Zandschulp nach einem 7:5, 2:6, 7:6 (1) und 6:1, der Niederländer folgte damit seinem Landsmann Tim van Rijthoven, der morgen auf Novak Djokovic trifft.

Außerdem gewannen: Cristian Garin gegen Jason Brooksby (6:2, 6:3, 1:6, 6:4), Alex de Minaur gegen Liam Broady (6:3, 6:4, 7:5) und Brandon Nakashima gegen Daniel Elahi Galan (6:4, 6:4, 6:1).

Zum Einzel-Draw in Wimbledon