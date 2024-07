Wimbledon: Ruud und Dimitrov starten stark, Shapovalov überrascht

Casper Ruud und Grigor Dimitrov sind mit überzeugenden Leistungen in das Wimbledon-Turnier 2024 gestartet. Und Denis Shapovalov hat ein kräftige Lebenszeichen von sich gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 14:48 Uhr

© Getty Images Casper Ruud am Montag in Wimbledon

Rasen ist nicht das bevorzugte Geläuf von Casper Ruud. Und der immer lästige Alex Bolt sicherlich ein Gegner, den sich der Norweger zum Auftakt nicht gewünscht hatte. Umso bemerkenswerter, dass Ruud im ersten Match auf Court 3 dann doch mit einem deutlichen 7:6 (2), 6:4 und 6:4 in die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2024 einzog. Dort geht es gegen Fabio Fognini, der sich gegen Luca van Assche ebenfalls in drei Sätzen behaupten konnte.

Auch Grigor Dimitrov hat einen guten Start hingelegt. Dimitrov ließ sich gegen Dusan Lajovic auch von einem 1:4-Rückstand im dritten Satz nicht irritieren, gewann mit 6:3, 6:4 und 7:5. Nächster Gegner wird der Chinese Juncheng Shang sein.

Eine kleine Überraschung ist Denis Shapovalov gelungen, der in Wimbledon ja schon einmal das Halbfinale erreicht hat. Shapovalov setzte sich gegen Nicolas Jarry mit 6:1, 7:5 und 6:4 durch. Der Chilene war an Position 19 gesetzt in das dritte Major der Saison gegangen.

