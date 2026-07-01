Wimbledon: Sabalenka mit starkem Endspurt in Runde drei

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist mit einem 6:1 und 7:6 (9) gegen McCartney Kessler in die dritte Runde des Wimbledon-Turniers 2026 eingezogen. Dabei musste sich die Belarussin im zweiten Satz richtig strecken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 15:59 Uhr

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Da ist Aryna Sabalenka gerade noch mal so um eine Ehrenrunde herum gekommen. Denn die Nummer eins der Welt lag gegen McCartney Kessler im zweiten Satz mit 3:5 zurück, musste auch im Tiebreak noch Satzbälle abwehren, ehe sie doch noch mit 6:1 und 7:6 (9) in die dritte Runde in Wimbledon 2026 einzog.

Dort trifft Sabalenka auf Jelena Ostapenko, die gegen Antonia Ruzic nur zwei Spiele abgab.

Ebenfalls zu den frühen Siegerinnen am Mittwoch zählten Naomi Osaka und Karolina Muchova, die sich ja erst vor kurzem im Endspiel des 500ers in Bad Homburg gegenüber gestanden waren. Osaka gewann gegen Anastasia Gasanova sicher mit 6:3 und 6:2. Muchova fertigte mit exakt demselben Ergebnis Shang Zhuai aus China ab.

Osaka bekommt es in Runde drei mit Daria Kasatkina zu tund, Muchova mit der Thailänderin Mananchaya Sawangkaew.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen