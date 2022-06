Wimbledon: Serena Williams unterliegt Harmony Tan in Runde 1!

Serena Williams ist bereits zum Auftakt des Wimbledonturniers 2022 ausgeschieden: Sie unterlag der Französin Harmony Tan mit 5:7, 6:1 und 6:7 (7).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 00:06 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Das Comeback von Serena Williams ist bereits mit dem ersten Auftritt in Wimbledon in 2022 wieder zu Ende. Williams unterlag zum erst dritten Mal beim Auftakt eines Grand-Slam-Turniers, nach 2012 bei den French Open und dem Wimbledon-Aus im vergangenen Jahr - da hatte sie jedoch verletzt aufgegeben.

Seither hatte Williams kein Einzelmatch mehr bestritten, die Teilnahme in Wimbledon in diesem Jahr kam überraschend. Und man merkte Williams die fehlende Spielpraxis an. Sie startete fehlerhaft, lag schnell mit 0:2 zurück, berappelte sich aber und holte vier Spiele in Folge, am Ende aber schnappte sich Tan die Satzführung.

Durchgang zwei war dann eine klare Sache für die 23-fache Majorsiegerin, die auch im dritten Durchgang alle Trümpfe in der Hand hatte, nach dem Break zum 5:4, das sie mächtig feierte, aber direkt wieder abgab. Einen Matchball beim 6:5 für Tan wehrte sie energisch ab, im Tiebreak dann kam sie zu einem schnellen 4:0, aber die Französin gab nicht auf und jubelte am Ende.

Williams mit Gewalt, Tan mit viel Slice

Es war ein ungleiches Duell in jeglicher Beziehung, zwischen der langjährigen Nummer 1 und der aktuellen Welt-Nr. 115, die erstmals im Wimbledon-Hauptfeld stand.

Tan spielte das komplette Gegenteil von Williams, extrem variabel und mit viel Vorhand-Slice; Williams fehlte am Ende die Geduld, durchweg die Punkte strukturiert aufzubauen und zu beenden. Oft wählte sie den völlig sinnfreien Gewaltvolley.

"Als ich jung war, habe ich ihr so oft am Fernseher zugeschaut. Und nun, bei meiner ersten Wimbledonteilnahme ... wow", stammelte Tan beim Siegerinterview vor Freude. Verrückt: Tans Trainerin Nathalie Tauziat hatte einst noch selbst gegen Williams gespielt!

"Als ich die Auslosung gesehen habe, hatte ich Angst. Das war Serena Williams, eine Legende, wie kann ich gegen sie gewinnen? Vielleicht mache ich ein oder zwei Spiele, das wäre gut...", erklärte Tan den ersten Blick auf das Draw. Am Ende waren es doch ein paar Spiele mehr, 15 Stück nämlich für die 24-Jährige.

Iga Swiatek weiter, auch Tatjana Maria gewinnt Finish

Zuvor am Tag hatte Topfavoritin und Weltranglisten-Erste Iga Swiatek einigermaßen problemlos die zweite Runde erreicht: Gegen Jana Fett siegte sie mit 6:0, 6:3 - musste in Durchgang zwei allerdings einen 1:3 und 0:40-Rückstand wettmachen.

Auch die Ex-Siegerinnen Petra Kvitova (2:6, 6:4, 6:2 gegen Jasmine Paolini) und Simona Halep (6:3, 6:2 gegen Karolina Muchova) sind weiter. Heftig zu kämpfen hatte derweil Mitfavoritin Cori Gauff - gegen die trickreiche Elena-Gabriela Ruse gewann sie mit 2:6, 6:3, 7:5.

Aus deutscher Sicht erfreulich: Tatjana Maria hat ihr am Montag unterbrochenes Auftaktspiel gewonnen - gegen Astra Sharma siegte sie mit 4:6, 6:3 und 6:4. Andrea Petkovic, Nastasja Schunk und Tamara Korpatsch sind indes ausgeschieden.

