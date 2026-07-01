Wimbledon: Taylor Townsend - Auf die Kolleginnen ist Verlass

Bei ihrer knappen Niederlage gegen Iga Swiatek durfte sich Taylor Townsend wenigstens über unerwarteten Besuch freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 16:19 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka hat am Dienstag bei Taylor Townsend vorbei geschaut

An Prominenz mangelt es auf den Tribünen in Wimbledon eigentlich nie. Am Montag etwa stattete Sir David Beckham dem All England Lawn Tennis Club seinen alljährlichen Besuch ab, täglich werden Listen erstellt, die die mehr oder minder bekannten Gäste auch den Reportern nahebringen. In der Regel liest dort aber Namen von Personen des sogenannten öffentlichen Interesses, die dann auch in der Royal Box einen Platz zugeteilt bekommen.

In den Spielerboxen hat man natürlich auch schon Menschen wie Anna Wintour oder Gwen Stefani gesehen, zu Zeiten des Maestros Roger Federer war dies gang und geben.

Am Dienstag allerdings überraschte Taylor Townsend mit sportlich herausragenden Gästen in ihrer Box. Dass Katerina Siniakova, die schon alle vier Grand Slams mindestens einmal plus die olympische Goldmedaille im Doppel und Mixed gewonnen hat, ihre aktuelle Partnerin unterstützt - keine Überraschung. Aber auch Naomi Osaka war am Start. Und blieb bis zum Ende, verabschiedete Townsend mit aufmunterndem Applaus.

Dass die beiden eine Freundschaft verbindet, war bislang nicht bekannt. Das gibt es ja eher etwa zwischen Paula Badosa und Aryna Sabalenka. Oder Eva Lys und Marta Kostyuk. Aber vielleicht wollte ja auch nur eine Tennismutter eine andere unterstützen. Was ja auch fast den gewünschten Erfolg gebracht hätte.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



