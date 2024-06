Wimbledon: Tsitsipas, Ruud und Shelton melden sich für das Doppel in Wimbledon an

Bei dem englischen Rasenklassiker Wimbledon, werden auch viele der Einzel-Stars mit an den Start gehen. Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Ben Shelton führen die Liste an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 11:07 Uhr

Weltranglistenelfter Stefanos Tsitsipas, Weltranglistenachter Casper Ruud und Top-15 Spieler Ben Shelton, führen eine starke Gruppe von Einzelspielern an, die sich für diesjährige Doppelkonkurrenz des Londoner Grand-Slam-Turniers angemeldet haben.

Die Nummer 4 der Welt, Daniil Medvedev, ist ebenfalls gemeldet, ist aber zwei Plätze davon entfernt, mit dem Brasilianer Marcelo Demoliner auf die Akzeptanzliste zu kommen. Andy Murray und Jamie Murray stehen auf dem achten Platz der alternativen Liste, hätten aber gute Chancen auf eine Wildcard, wenn sich der zweimalige Wimbledon-Sieger im Einzel nach einer Rückenoperation am Samstag für spielfähig erklärt. Und auch die Tsitsipas-Brüder sind wieder als Duo mit dabei. Stefanos wird mit seinem Bruder Petros Tsitsipas zum zweiten Mal in Folge dieses Jahr bei einem Major antreten. Bei den diesjährigen French Open scheiterten die Brüder auf dem Weg ins Viertelfinale. Letztes Jahr war in Wimbledon schon in der ersten Runde Schluss für die Tsitsipas-Brüder.

Ruud, die Nummer 8 der PIF-ATP-Rangliste, wird mit dem Amerikaner William Blumberg William Blumberg zusammen aufschlagen. Die Nummer 14 der Weltrangliste, der US-Amerikaner Ben Shelton hat sich Mackenzie McDonald als Doppelpartner geschnappt. Sheltons Doppelpartner in Rom, Alexander Bublik, geht auch wieder in der Doppelkonkurrenz an den Start. Genauso wie weitere Top-20 Spieler Ugo Humbert zusammen mit Arthur Fils und Sebastian Baez mit Dustin Brown.

Hier die Teilnehmer-Liste im Herren-Doppel