Wimbledon-Viertelfinalist Christopher Eubanks verpasst Saisonstart

Christopher Eubanks musste seine Teilnahme am ATP-250-Turnier in Hong Kong absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2023, 22:30 Uhr

© Getty Images Christopher Eubanks verpasst das Turnier in Hong Kong

Christopher Eubanks wird später als ursprünglich geplant in die Saison 2024 starten. Wie am Montag bekannt wurde, musste der US-Amerikaner seine Teilnahme am ATP-250-Event in Hong Kong (1. bis 7. Januar) absagen. Der Grund dafür ist derzeit noch nicht bekannt.

Eubanks, der 2023 in Wimbledon das Viertelfinale erreicht hatte, hätte sich mit einem guten Resultat in Hong Kong eine Setzung bei den Australian Open (14. bis 28. Januar) sichern können. Dieses Vorhaben ist für den aktuellen Weltranglisten-34. nun nicht mehr realisierbar.

Profitiert Thiem?

Welche Auswirkungen Eubanks' Absage auf die Australian Open hat, ist aktuell ebenfalls noch unklar. Beim ATP-250-Turnier in Auckland (8. bis 13. Januar) ist der 27-Jährige allenfalls noch in der Entry List zu finden.

Sollte Eubanks die Australian Open verpassen, würde Dominic Thiem direkt ins Hauptfeld rutschen. Laut aktuellen Stand müsste der US-Open-Sieger von 2020 in Melbourne noch die Qualifikation gehen.