Wimbledon: Zverev nach glattem Sieg gegen Giron nun gegen Norrie

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 6:1 und 6:4 gegen den US-Amerikanewr Marcus Giron in die dritte Runde von Wimbledon 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 22:14 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat sich bislang keine Blöße gegeben

Pünktlich nach dem Matchball der Partie zwischen Cameron Norrie und Jack Draper wurde das Dach über dem Court 1 in Wimbledon geschlossen. Was Alexander Zverev sicherlich gerne gesehen hat. Kein Wind, Bedingungen wie in einer Halle - so etwas liegt der deutschen Nummer eins ganz besonders. Und so setzte sich ein neuerlich sehr gut aufgelegter Zverev gegen Marcus Giron auch völlig ungefährdet mit 6:2, 6:1 und 6:4 durch.

Sollte Giron Ambitionen auf eine Überraschung gehabt haben, so waren diese eigentlich schon nach dem ersten Spiel perdu. Denn das gewann Alexander Zverev als Rückschläger zu null. Und in dieser Tonart ging es weiter. Nach nur 53 Minuten Spielzeit hatte Zverev bereits eine 2:0-Satzführung in der Tasche.

Zverev gegen Norrie noch ungeschlagen

In dieser Tonart ging es weiter, Zverev schoss die Winner fast nach Belieben an Giron vorbei. Wenn nicht mit dem Aufschlag, dann eben mit der Rückhand entlang der Linie. Immerhin: Marcus Giron hatte sich noch nicht ganz aufgegeben. Und feuerte sich nach den wenigen gewonnenen Punkten - ohne große Überzeugung - an.

Zverev hingegen ließ es im dritten Akt etwas lockerer angehen. Und schaffte dann eben doch das entscheidende Break im zehnten Spiel.

In Runde drei wartet nun Cameron Norrie auf Zverev. Was aus deutscher Sicht eine gute Nachricht ist - denn alle fünf bisherigen Begegnungen gegen den britischen Linkshänder hat Alexander Zverev gewinnen können. In Australien zu Beginn des Jahes musste er allerdings über fünf Sätze gehen.

