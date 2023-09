Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova hat endlich einen Kleidungssponsor!

Das wäre ja noch schöner, wenn sich Marketa Vondrousova selbst nach ihrem Wimbledonsieg ihre Kleidung selbst kaufen müsste...

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 14:24 Uhr

Marketa Vondrousova

Und dem ist natürlich nicht mehr so. Die Tschechin hatte bereits im Rahmen der US Open die Kleidung ihres neuen Sponsors J.Lindeberg aufgetragen. Das Unternehmen wurde 1996 in Stockholm und New York gegründet und widmet sich neben Sport- auch Lifestyle-Klamotten.

Den Deal feierte man selbst unter dem Motto "Game, Set, Marketa".

Neben ihrem Kleidungsdeal hat Vondrousova auch die tschechische Abteilung von Red Bull als Werbepartner an Land gezogen.

Vondousova war beim Turnier in Wimbledon in ungelabelten Tennisteilen aufgelaufen und hatte im Rahmen ihrer Pressekonferenzen auch den Grund dafür erzählt: Nike habe sie nach ihrer langen Verletzung in 2022 nicht mehr verlängert.

Beim US-Komzern dürfte man sich darüber rückblickend geärgert haben, denn eins ist klar: Eine Wimbledonsiegerin hat man als Ausrüster dann doch recht gerne unter Vertrag...

Vondrousova hatte es bei den US Open auch ins Viertelfinale geschafft, allerdings angeschlagen dort gegen Madison Keys verloren. In Wimbledon hatte sie im Sommer sensationell gesiegt, als erste ungesetzte Spielerin überhaupt.