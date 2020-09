Wochen als Weltranglisten-Erster: Novak Djokovic überholt Pete Sampras - und jagt jetzt Federer

Novak Djokovic hat Pete Sampras überholt, was seine Zeit als Weltranglisten-Erster angeht. Nun liegt nur noch Roger Federer vor ihm.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 23:40 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

287 Wochen hat der "Djoker" nunmehr insgesamt auf Platz 1 der ATP-Weltrangliste verlebt, gleichbedeutend mit dem zweiten Rang in der ewigen Bestenliste. Denn Djokovic hat in dieser Woche den bisherigen Zweitplatzierten Pete Sampras (286 Wochen) überholt. Und nur noch Roger Federer (310 Wochen) auf dem Weg zum Allzeit-Rekord vor sich.

Und die Aussichten, den Schweizer bald als Rekordhalter abzulösen, sind glänzend: 10.860 Punkte hat Djokovic aktuell auf dem Punktekonto, dahinter folgen Rafael Nadal (9.850 Punkte), Dominic Thiem (9.125 Punkte) und Federer (6.630 Punkte). Durch seinen Sieg beim Masters-Turnier in Rom hat Djokovic im Live-Ranking gar 11.260 Zähler auf seinem Konto.

Djokovic bleibt wohl bis zu den Australian Open 2021 an der Spitze

Heißt? Bis zu den ATP Finals in London hat Djokovic seinen Platz an der Sonne bereits sicher, und selbst hier kann er noch ordentlich punkten. Denn 2019 war er nach seiner Niederlage gegen Federer bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Anders gesagt: Es müsste viel gegen ihn laufen, damit er nicht mindestens bis zu den Australian Open 2021 an der Spitze der Weltrangliste bleiben sollte. Und entsprechend Wochen für den Rekord sammeln könnte.

Sollte Djokovic seine Führung behalten, könnte er Federer am 8. März 2021 als neuer Rekordhalter um die Nummer-1-Wochen ablösen.

Federer mit komfortabler Führung der Nummer-1-Wochen am Stück

Kleiner Trost für den "Maestro": Federer hält auch den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste am Stück - vom 2. Februar 2004 (als er erstmals Erster geworden war) bis zum 17. August 2008 stand Federer 237 Wochen ununterbrochen an der Spitze. Es folgen Jimmy Connors (160 Wochen am Stück) und Ivan Lendl (157 Wochen) mit Abstand, ebenso wie Djokovic (122 Wochen).

Der aktuelle "Streak" von Djokovic umfasst auch während der "zählfreien" Corona-Pause "nur" 12 Wochen. Er müsste also noch runde vier Jahre ohne Unterbrechung ganz oben bleiben, um Federer auch hier abzulösen...