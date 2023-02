World Padel Tour: Auch 2023 gibt es ein Gastspiel in Wien

Der Kalender für die World Padel Tour sieht auch in diesem Jahr einen Auftritt in Österreich vor. Ende Mai gastieren die besten Spieler der Welt wieder in Wien.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 13:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Werden Christoph Krenn und David Alten auch 2023 in Wien aufschlagen?

Gut eine Woche Zeit ist es noch, dann startet in Abu Dhabi die neue Saison der World Padel Tour. Wiewohl im aktualisierten Kalender die spanischen Turniere nach wie vor eine dominante Stellung einnehmen, dürfen sich auch die österreichischen Padelfans wieder auf Weltklasse-Sport freuen. denn vom 22. bis zum 27. Mai gastieren Juan Lebron, Alejandro Galan und Co. wieder in Wien.

Bei der Premiere 2022 im Wiener Padeldome gab es eine kleine Überraschung. Denn im dramatischen Endspiel setzten sich nicht Galan/Lebron durch, sondern Sanyo Gutierrez und Augustin Tapa geholt. Die Lokalmatadore Christoph Alten und David Krenn sammelten wichtige Erfahrungen, schieden aber schon in Runde eins aus. Bei den Frauen setzten sich in Wien die an Nummer zwei gesetzten Paula Josemaria und Ariana Sanchez durch.

Nach dem Auftakt in Abu Dhabi begibt sich die Tour nach Südamerika, mit Stopps in Argentinien, Chile und Paraguay. Insgesamt sind sechs Turniere der Masters-Serie geplant, das große Finale steigt Mitte Dezember wie schon im vergangenen Jahr in Barcelona. Wie auf der World Padel Tour üblich, treten Männer und Frauen in den Turnierwochen parallel an.