World Padel Tour macht in Wien Station

Padel ist im deutschsprachigen Raum immer weiter auf dem Vormarsch. Im Juni macht nun die World Padel Tour in Wien Station.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 11:36 Uhr

© Padel World Tour Volle Hütte beim Padel? Das ist auf der World Tour keine Seltenheit

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Padel weltweit eine der am schnellsten wachsenden Sportarten ist. Diesem Trend trägt nun die e|motion group mit der erstmaligen Austragung eines Turniers der World Padel Tour in Österreich Rechnung. Mit der Premiere der WPT Vienna Open vom 6. bis 12. Juni 2022 reiht sich Wien als Schauplatz der international bedeutendsten und sportlich hochwertigsten Padel-Turnierserie neben Metropolen wie Miami, Stockholm, Madrid, Kopenhagen oder Buenos Aires ein. Dementsprechend werden auch die besten Spielerinnen und Spieler der Welt in der STEFFL Arena zu sehen sein.

Mit diesem Event wird die e|motion group einmal mehr ihrem Ruf gerecht, Innovationen in der Sport-Branche zu entwickeln und professionell umzusetzen. Die WPT Vienna Open werden in Zusammenarbeit mit der PADELZONE, dem größten Padel-Anbieter in Österreich, veranstaltet.

Bleibt auch bei Serena Williams oder Zlatan Ibrahimovic

Padel wird zu viert als Doppel ausgetragen, wobei die Zählweise an das Tennis angelehnt ist. Der Padelplatz hat eine Größe von 20 mal 10 Metern und ist in zwei Spielfelder eingeteilt. Auf allen vier Seiten befinden sich Wände, die beim Spielen miteinbezogen werden, was auf jedem Niveau sehr schnell zu attraktiven Ballwechseln führt.

Padel ist auch deshalb so beliebt, weil es für Jung und Alt schnell erlernbar ist. Aus dem Lager der Fußballer haben Liverpool-Startrainer Jürgen Klopp sowie Manuel Neuer, Zlatan Ibrahimovic und Marc Janko ebenso ihre Liebe zu dieser Sportart entdeckt wie die Tennisasse Serena Williams und Rafael Nadal oder Beachvolleyballer Clemens Doppler.

Damit alle Fans und Interessenten auch selbst Padel erleben können, wird die PADELZONE ab März zusätzlich vier Indoor-Courts in der Halle 3 der STEFFL Arena anbieten. Mehr Infos dazu folgen in Kürze unter www.padelzone.at. Der Ticket-Vorverkauf für die WPT Vienna Open beginnt am Montag, 14. März 2022, um 09.00 Uhr.