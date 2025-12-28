World Tennis Continental Cup: Starke Rybakina führt Team World zum Gesamtsieg

Mit jeweils einem Sieg im Einzel gegen Belinda Bencic und im Mixed an der Seite von Andrey Rublev gegen Swiatek/Vacherot führte die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina die Weltauswahl am Finaltag zum Gesamterfolg beim World Tennis Continental Cup in Shenzhen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2025, 13:53 Uhr

© Getty Images Mit starken Auftritten im Einzel und Mixed sicherte Elena Rybakina dem Team World am Finaltag den Gesamterfolg beim World Tennis Continental Cup in Shenzhen.

Vacherot besiegt Lokalmatador Zhang

Den Auftakt am letzten Spieltag in Shenzhen begingen Valentin Vacherot in Diensten von Team Europe und Lokalmatador Zhizhen Zhang für die Weltauswahl. Dabei erwischte der Monegasse den besseren Start und schnappte sich den ersten Durchgang. Im zweiten Akt agierte der Chinese komplett auf Augenhöhe, musste sich aber dem Masters-Champion von Shanghai im Tiebreak und damit final mit 3:6, 6:7 (3) geschlagen geben, wodurch die europäische Auswahl mit 7:6 wieder die Führung übernehmen konnte.

Rybakina dominiert gegen Bencic

Nach ihrem Dreisatz-Erfolg am Eröffnungstag gegen die Chinesin Wang Xin wollte Belinda Bencic für die europäische Auswahl gegen Elena Rybakina nachlegen, die ihrerseits in zwei Sätzen Iga Swiatek unterlegen war. Doch die Kasachin überzeugte mit druckvollen Schlägen und dominierte dadurch die Partie. Mit einem Ass besiegelte die Wimbledonsiegerin von 2022 den 6:3, 6:4-Endstand gegen die Olympiasiegerin aus der Schweiz und stellte damit die 9:7-Gesamtführung für das Team World her.

Rybakina/Rublev machen den Deckel drauf

Im Mixed des Tages sah sich das kasachisch/russische Duo mit Elena Rybakina und Andrey Rublev für die Weltauswahl der Polin Iga Swiatek und dem Monegassen Valentin Vacherot gegenüber, welche das Team Europe repräsentierten. Von Beginn an zeigte sich dabei die Paarung Rybakina/Rublev deutlich eingespielter und siegte glatt mit 6:4, 6:4

Mit dem Erfolg im Mixed konnte das Team World im Gesamtscore uneinholbar auf 12:7 davonziehen und sich damit den Titel beim erstmalig ausgetragenen Wettbewerb sichern, der in Ansetzung und Punktevergabe dem Laver-Cup ähnelt.