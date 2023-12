World Tennis League: Kenin und Medvedev führen die "Eagles" zum Sieg

Bei der "World Tennis League", einem Schaukampf-Team-Turnier in Abu Dhabi, haben sich die "Eagles" mit Daniil Medvedev, Andey Rublev, Sofia Kenin und Mirra Andreeva den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.12.2023, 09:21 Uhr

© Twitter/José Morgado Die Eagles mit Sofia Kenin, Andrey Rublev, Daniil Medvedev und Mirra Andreeva

Daniil Medvedev ist in der Regel ein Mann, der verbal nicht nur austeilen, sondern auch einstecken kann. Als Andrey Rublev nach dem Sieg in der World Tennis League dem On-Court-Moderator auf die Frage, ob es denn stimme, dass er der Pate (im Englischen: "Godfather) von Medvedevs Kind sei, Rublev aber zurückgab: "No. I am the real father." - da schaute Medvedev ein klein wenig sparsam. Immerhin brachte Rublev mit dieser Bemerkung aber Daria, die Frau von Daniil, zum Lachen.

Bei allem Spaß muss aber auch gesagt werden: Das Doppel Medvedev/Rublev ist eines mit Potenzial. Wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass die beiden auch auf der ATP-Tour miteinander aufschlagen.

Zur wertvollsten Spielerin avancierte im Laufe der Veranstaltung übrigens Sofia Kenin von den Eagles, die alle drei Einzel für sich entschied. Dabei besiegte Kenin nacheinander Sorana Cirstea, Caroline Garcia und am Finaltag auch noch Aryna Sabalenka. Allerdings wurde nur auf einen Satz gespielt.

Im Endspiel hatten es die Eagles mit dem Team der Kites zu tun bekommen. Dort traten neben Sabalenka auch noch Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa an. Sabalenka hatte im Laufe des Turniers übrigens Iga Swiatek mit 6:4 geschlagen.