World Tennis League: Kyrgios unterliegt Djokovic-Ersatz Dimitrov

Grigor Dimitrov hat am dritten Tag der World Tennis League in Dubai als Ersatzmann für Novak DjokovicNick Kyrgios mit 7:6 (5) und 6:3 geschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 19:55 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios in Dubai

Nick Kyrgios gegen Novak Djokovic, das wäre eigentlich der Schlager des Tages bei der World Tennis League in Dubai gewesen. Doch zur Wiederauflage des Wimbledon-Endspiels aus diesem Sommer kam es nicht, Djokovic konnte einen Tag nach seiner Niederlage gegen Alexander Zverev nicht antreten. Und also sprang Grigor Dimitrov im Team der Falcons für Djokovic ein - und gewann gegen Kyrgios mit 7:6 (5) und 6:3.

Wenige Stunden davor hatte Dimitrov den Nachmittag beim Schaukampf-Team-Event an der Seite von Aryna Sabalenka eröffnet. Mit einem Sieg gegen Rohan Bopanna und Bianca Andreescu, die in Dubai in dieser Woche offenbar nur Doppel spielen darf (am ersten Tag hatte die US-Open-Siegerin von 2019 dies erfolgreich an der Seite von Kyrgios gegen Holger Rune und Eugenie Bouchard getan). Im Frauen-Einzel der Mittwochspartie setzte sich Caroline Garcia gegen Paula Badosa sicher mit 6:4 und 6:3 durch.

Thiem gegen Rune

Am morgigen Donnerstag ist dann wieder das Team de Hawks im Einsatz und damit also Alexander Zverev und Dominic Thiem. Zverev darf diesmal im gemischten Doppel ran, er versucht sich gemeinsam mit Wimbledon-Championesse Elena Rybakina an Félix Auger-Aliassime und Eugenie Bouchard.

Danach bekommt es Dominic Thiem mit einem Mann zu tun, der in der abgelaufenen Saison für Furore gesorgt hat: Holger Rune. Der junge Däne sollte ein echter Gradmesser für Thiem werden, der seine offizielle Saison beim stark besetzten ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide eröffnen möchte.