WTA: Absagen über Absagen - Guadalajara gehen die Topspielerinnen aus

Trotz seines Status als WTA-1000-Turnier werden in Guadalajara kaum Topspielerinnen aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 22:34 Uhr

Auch Iga Swiatek sagte ihren Start ab

Wenn in der kommenden Woche das WTA-1000-Turnier im mexikanischen Guadalajara über die Bühne geht, wartet auf die Fans ein überraschend schwaches Teilnehmerfeld. Mit Ons Jabeur, Maria Sakkari und Caroline Garcia werden in Mexiko nur drei Profis aus den aktuellen Top Ten an den Start gehen.

Besonders bitter für die Veranstalter: Von den sechs besten Spielerinnen der Welt wird in Guadalajara keine einzige aufschlagen. Zuletzt sagte die vierfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek ihren Start ab. Sie müsse angesichts der langen Saison auf ihren Körper hören, erklärte die Polin via Social Media.

https://x.com/iga_swiatek/status/1701957652169797698?s=20

Auch Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula und Marketa Vondrousova verzichten allesamt auf einen Start. Und das, obwohl im Race to Cancun noch längst nicht alles klar ist und in Guadalajara vergleichsweise einfach viele Punkte einzuheimsen wären.

Zurückzuführen ist die Flut an Absagen auf den Turnierkalender, findet das Event in Mexiko doch nur eine Woche nach den US Open und unmittelbar vor dem "Asian Swing" statt. Ein ähnliches Szenario kommt auf die Spielerinnen übrigens am Saisonende zu: Nur zwei Tage nach dem Endspiel der WTA Finals im mexikanischen Cancun fällt im spanischen Sevilla der Startschuss für den Billie Jean King Cup.

