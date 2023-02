WTA: Abu Dhabi erweitert den Arabian Swing

Mit der neuen Veranstaltung in Abu Dhabi bekommen die Frauen innerhalb von drei Wochen ebenso viele Turniere präsentiert, die mindestens 500er-Status genießen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2023, 11:59 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic startet in Abu Dhabi als Nummer zwei

Zwei Swings im Tenniszirkus nehmen am heutigen Montag ihren Anfang: Jener in Südamerika auf Sand ist seit langem etabliert, zunächst wird in Cordoba aufgeschlagen, danach folgen die Gastspiele in Buenos Aires und Rio de Janeiro. Wer da noch nicht genug von der roten Asche hat, kann sich dann auch noch in Cordoba verwirklichen.

Die besten Frauen treffen sich um diese Jahreszeit traditionell In Doha und Dubai. Bekommen in dieser Saison aber erstmals auch noch ein weiteres WTA-Tour-500-Turnier präsentiert: in Abu Dhabi gehen die Matches des Hauptfeldes bereits heute los. Und die Besetzung kann sich sehen lassen. Daria Kasatkina führt die Setzliste vor Belinda Bencic an. An Position drei folgt Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina, die vor wenigen Tagen im Endspiel der Australian Open knapp an Aryna Sabalenka gescheitert war.

Sakkari in dieser Woche in Linz

Das starke Line-Up bringt naturgemäß einige hochkarätige Erstrunden-Matches mit sich: So trifft Karolina Pliskova auf Garbine Muguruza. Auch das Match-Up zwischen Danielle Collins und Jelena Ostapenko kann sich sehen lassen. Paula Badosa, vor Jahresfrist noch unter den zehn besten Frauen der Welt klassiert, muss sich gleich zu Beginn mit Liudmila Samsonova auseinander setzen.

Noch besser werden die Tableaus in den kommenden beiden Wochen besetzt sein. Doha hat in dieser Saison den 500er-Status, in Dubai wird ein 1000er-Event ausgespielt. Konkurrenz für den Arabian Swing gibt es in dieser Woche nur in Linz, wo Maria Sakkari als Topfavoritin auf den Titel startet.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi