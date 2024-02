WTA Abu Dhabi: Osaka auf Crashkurs mit Rybakina

Die Auslosung für das stark besetzte WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi hat ein mögliches Zweitrunden-Duell zwischen den Grand-Slam-Champions Elena Rybakina ergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 20:24 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka schlägt kommende Woche in Abu Dhabi auf

Das dritte Turnier nach ihrem Comeback könnte für Naomi Osaka gleich wieder ein Spitzentreffen bringen. Wobei man dabei beim hochkarätig besetzten 500er in Abu Dhabi eigentlich rechnen musste. Um aber tatsächlich gegen Elena Rybakina ran zu dürfen, muss Osaka in Runde eins eine Qualifikantin schlagen. Erst danach wartet die Wimbledon-Siegerin von 2022, die in Abu Dhabi an Position eins gesetzt ist.

Osaka hatte bei ihrem Wiedereinstieg nach der Babypause in Brisbane zunächst gegen Tamara Korpatsch gewonnen, musste sich danach aber Karolina Pliskova geschlagen geben. Bei den Australian Open unterlag die Japanerin in Runde eins Caroline Garcia aus Frankreich.

Ganz unten im Tableau ist Ons Jabeur notiert, die nach einem Freilos ebenfalls eine interessante Aufgabe gestellt bekommen könnte. Jabeur spielt nämlchc gegen die Siegerin der Partie zwischen Marie Bouzkova und Emma Raducan. Letztere bekanntlich die US-Open-Siegerin von 2021.

Auch Maria Sakkari und Barbora Krejcikova starten mit einem Freilos ins Turnier.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi