WTA Madrid: Zehntes Finale auf Sand für Iga Swiatek

Mit ihrem Halbfinalerfolg beim WTA-Turnier in Madrid steht Iga Swiatek zum zehnten Mal in einem Finale der WTA Tour, das auf Sand ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 13:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek ist auf dem Sand noch schwerer zu schlagen als sonst.

Auch eine aktuell gutaufgelegte Madison Keys biss sich an Iga Swiatek die Zähne aus. Die Weltranglistenerste spielt mit dem Einzug in das Endspiel von Madrid zum zehnten Mal ein Finale auf höchster Ebene auf dem sandigen Geläuf. Dabei ist zu bedenken, dass die Polin erst 22 Jahre alt ist. Diese Anzahl in so jungen Jahren an Endspielen auf dem Sand schaffte zuletzt im Jahr 2000 Martina Hingis.

Von ihren bisherigen neun Endspielen konnte die Branchenführende sieben Duelle gewinnen und anschließend den Siegerpokal im Reisegepäck verstauen. Swiatek gewann bereits drei Mal die French Open und triumphierte doppelt in Rom und Stuttgart. Der Titel in Madrid fehlt noch in der Sammlung.

Swiatek spielte erstes WTA-Finale auf Sand

Im vergangenen Jahr war Swiatek dem Titelgewinn in der spanischen Hauptstadt bereits sehr nahe. Gegen Aryna Sabalenka setzte es allerdings eine Dreisatzniederlage. Das zweite Endspiel auf sand verlore Iga Swiatek 2019 in Lugano gegen Polona Hercog. Interessant dabei: es war das erste Endspiel überhaupt auf der WTA Tour. Seitdem folgten 22 weitere Finals, die der ebenso alten Swiatek 19 Titel brachten. Nummer 20 könnte am Samstag folgen, im Rematch des letztjährigen Endspiels gegen Aryna Sabalenka.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid