WTA Abu Dhabi: Rybakina müht sich gegen Collins redlich und erfolgreich

Turnierfavoritin Elena Rybakina hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi das Vietelfinale erreicht. Musste sich gegen Danielle Collins aber gehörig strecken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 17:33 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina in Abu Dhabi - abends auch gerne im Langarm-Shirt

Das war ein hartes Stück Arbeit für Elena Rybakina, die an Position eins gesetzt erst am Donnerstag in das WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi gestartet ist. Gegnerin Danielle Collins hatte zum Auftakt Naomi Osaka in zwei Sätzen bewzungen, nahm den Schwung gegen Rybakina zunächst voll mit. Nach verlorenem ersten Satz drehte die Wimbledon-Siegerin von 2022 aber auf, gewann schließlich noch mit 4:6, 6:3 und 6.3. Im Viertelfinale bekommt es Rybakina entweder mit Heather Watson oder Cristina Bucsa zu tun.

Mit Barbora Krejcikova und Liudmila Samsonowa erreichten zwei weitere gesetzte Spielerinnen die Runde der letzten acht. Wo sie auch aufeinandertreffen werden. Krejcikova profitierte beim Stand von 6:2 und 1:0 von der Aufgabe von Sara Sorribes Tormo. Samsonowa hatte mit Anhelina Kalinina beim 6:1 und 6:3 keine Probleme.

