WTA Acapulco: Nächste Blamage für Sloane Stephens

Beim WTA-Turnier in Acapulco setzte sich der freie Fall von Sloane Stephens fort. Die Siegerin von 2016 unterlag der Nummer 270 der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2020, 07:41 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens musste sich mal wieder früh verabschieden

Die Liste der Turniersiege von Sloane Stephens ist mit sechs Einträgen nicht besonders lang, immerhin findet sich dort aber auch eine ausgesprochene Perle: Der Erfolg bei den US Open 2017. Und, etwa eineinhalb Jahre zuvor, auch ein Sieg beim WTA-Turnier in Acapulco. Eben dort war die 26-Jährige am Dienstag als Favoritin gestartet, obwohl sie in der Weltrangliste nur noch auf Rang 35 liegt.

Das ist immerhin 235 Ränge besser als ihre Gegnerin Renata Zarazua. Das Ergebnis von 6:4 und 6:2 für die Mexikanerin kam nun sehr deutlich daher. Und setzte einen Trend im Jahr 2020 für Sloane Stephens fort: Noch hat die US-Amerikanerin nämlich kein einziges Match auf der WTA-Tour gewinnen können. In Brisbane kam das Aus gegen Liudmila Samsonova (WTA-Nummer 129),in Adelaide gegen Ariana Rodionova (201) und bei den Australian Open in Melbourne gegen Zhang Shuai (immerhin die Nummer 35 der Welt).

Venus Williams vergibt sieben Matchbälle

Der letzte Match-Sieg von Stephens datiert aus dem frühen Herbst 2019, wo sie in Peking gegen Magda Linette erfolgreich blieb. Das beste Ergebnis der vergangenen Saison war das Erreichen des Halbfinals in Madrid, wo Stephens gegen Kiki Bertens verlor.

Auch für Venus Williams kam das Aus in Acapulco schon im ersten Match, wenn auch auf nicht so blamable Art und Weise wie für Landsfrau Stephens. Dennoch wird sich die fünfmalige Wimbledon-Siegerin nachhaltig ärgern - vergab sie gegen die Qualifikantin Kaja Juvan beim Stand von 5:4 im zweiten Satz doch nicht weniger als sieben Matchbälle. Venus, die in Acapulco schon zweimal den Titel geholt hat, verlor schließlich mit 6:4, 6:7 (4) und 2:6.

