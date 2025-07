WTA Montreal Auslosung: Final Charakter bereits im Viertelfinale?

Am Samstag wurde das Hauptfeld für das WTA-1000-Event in Montreal ausgelost – damit fällt der Startschuss für das erste WTA-1000-Turnier der nordamerikanischen Hardcourt-Saison in diesem Sommer. Coco Gauff und Iga Swiatek führen die Setzliste des Hauptfeldes an – Nummer Eins der Welt, Aryna Sabalenka, sagte für das 1000-Event ab, genauso wie Paula Badosa und dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 11:35 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula nach ihrem Sieg bei den WTA 1000 National Bank Open

Das obere Viertel: Gauff führt an

Die French Open-Siegerin nimmt beim kanadischen Hartbelagturnier den Platz der Topgesetzten ein. Die junge US-Amerikanerin erreichte in Montreal bereits von 2021 bis 2023 jeweils das Viertelfinale. Mit Danielle Collins könnte diesmal direkt in der zweiten Runde eine Top-10-Spielerin auf sie warten. Am anderen Ende dieses Viertels und damit potenzielle Viertelfinalgegnerin ist die an Nummer 7 gesetzte Jasmine Paolini. Die zweifache Grand-Slam-Finalistin aus Italien trifft in der zweiten Runde zunächst auf eine Qualifikantin.

Das zweite Viertel: In der ersten Runde eine Grand-Slam-Championesse

Die Weltranglistenfünfte Mirra Andreeva führt das zweite Viertel an. Das macht ihre Auslosung aber keineswegs einfacher: In ihrem Erstrundenmatch trifft die Russin auf alle Fälle auf eine Grand-Slam-Siegerin: Entweder auf Barbora Krejcikova (Roland-Garros-Siegerin 2021 und Wimbledon-Championesse 2024) oder auf die kanadische Topspielerin Bianca Andreescu (US-Open-Siegerin 2019).

Ebenfalls in dieser Turnierhälfte ist die kanadische Nummer 1, Leylah Fernandez, die aktuell noch um ihren Titel in Washington kämpft. Am anderen Ende des Viertels könnte es, sofern die gesetzten Favoritinnen sich durchsetzen, im Achtelfinale zum Duell zwischen der an Position 8 gesetzten Emma Navarro und der Nummer 9 Elena Rybakina kommen.

Das dritte Viertel: Finale

Jessica Pegula führt als drittgesetzte Spielerin das dritte Viertel an. Die zweifache Titelverteidigerin (2023 und 2024) könnte in der ersten Runde auf die ehemalige Weltranglisten-Dritte Maria Sakkari treffen. Sollten sich die gesetzten Spielerinnen durchsetzen, kommt es bereits im Viertelfinale zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels: Amanda Anisimova gegen Pegula. Anisimova bestritt damals ihr erstes WTA-1000-Finale und stand noch außerhalb der Top 100.

Mittlerweile hat sich ihre Karriere bekanntermaßen stark entwickelt, einschließlich dem Sprung in die Top-10 und dem Einzug ins Wimbledon Finale. Außerdem stehen sind in der starken, dritten Turnierhälfte Grand-Slam-Siegerinnen Emma Raducanu, Naomi Osaka und Jelena Ostapenko vertreten, sowie Elina Svitolina, die das Turnier 2017 gewann.

Viertes Viertel: Dieses Jahr mehr als ein Halbfinale für Swiatek?

Die frisch gekürte Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek führt das letzte Viertel an. Ihre beste Leistung bei dem kanadischen WTA-1000-Event war bisher das Halbfinale 2023. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin trifft in der zweiten Runde entweder auf Yulia Putintseva oder eine Qualifikantin – keine leichtzunehmende Auslosung, zumal Putintseva die letzte Spielerin war, die Swiatek auf Gras besiegen konnte.

Mögliche Viertelfinalgegnerin ist Australian-Open-Champion Madison Keys, die in der ersten Runde auf die Deutsche Tatjana Maria oder eine Qualifikantin trifft. Außerdem sollte man Belinda Bencic im Auge behalten, die eine beeindruckend starke Saison spielt und das Turnier 2015 als Teenager gewann.

Hier das Einzel-Tableau der Damen