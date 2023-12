WTA Adelaide: Angelique Kerber erhält Konkurrenz von Elena Rybakina

Angelique Kerber erhält beim WTA-500-Turnier in Adelaide unter anderen Konkurrenz von Elena Rybakina.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.12.2023, 20:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina wird in Adelaide aufschlagen

Nach ihrem Finaleinzug bei den diesjährigen Australian Open hat Elena Rybakina "Down Under" auch 2024 wieder einiges vor. Denn neben dem Grand-Slam-Event in Melbourne wird die Kasachin im kommenden Jahr in Australien noch in Brisbane und Adelaide aufschlagen.

Nachdem Rybakina 2022 bei ihrem Debüt in Adelaide noch das Finale erreicht hatte, gewann sie in diesem Jahr gewann bei zwei Turnierauftritten (Adelaide 1 und Adelaide 2) nur ein Match. Dennoch sollte sie bei den Australian Open anschließend das Endspiel erreichen.

Neben der Wimbledon-Siegerin von 2022 werden in Adelaide unter anderem auch Zheng Qinwen und Caroline Garcia an den Start gehen. Die Konkurrenz für Angelique Kerber, die nach ihrer Babypause in Adelaide ihr erstes WTA-Turnier bestreiten wird, kann sich demnach sehen lassen.