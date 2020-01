WTA Adelaide: Angelique Kerber feiert ersten Saisonsieg

Angelique Kerber ist mit einem Erfolg in das WTA-Turnier in Adelaide gestartet. Die deutsche Nummer eins besiegte die Chinesin Wang Qiang mit 6:1 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2020, 12:03 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber steht in Adelaide in Runde zwei

Kerber ist beim Turnier in Adelaide an Position neun gesetzt, trifft in der zweiten Runde nun auf Dayana Yastremska aus der Ukraine. Zum Saisonauftakt in Brisbane war die dreimalige Major-Siegerin gleich im ersten Match Samantha Stosur unterlegen.

Als Turnierfavoritin geht die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty in die Veranstaltung. Spät abgesagt haben Petra Kvitova und Kiki Bertens.