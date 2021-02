WTA Adelaide: Barty unterliegt Collins, Gauff und Bencic weiter

Titelverteidigerin Ashleigh Barty ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide schon bei ihrem ersten Auftritt gescheitert: Die Australierin unterlag Danielle Collins aus den USA mit 3:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2021, 13:00 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty musste sich Danielle Collins geschlagen geben

Nichts wird es mit einer Wiederholung des Titels für Ashleigh Barty in Adelaide: 2020 hatte sich die Australierin im Vorfeld der Australian Open noch Selbstvertrauen für das erste Major des Jahres geholt, etwas mehr als zwölf Monate später kam das Aus schon beim ersten Auftritt. Gegen eine starke Danielle Collins verlor Barty nach nur 62 Minuten Spielzeit mit 3:6 und 4:6. Die US-Amerikanerin bewies in beiden Sätzen Comeback-Qualitäten - so drehte sie im zweiten Durchgang einen 1:4-Rückstand noch in den Satz- und Matchgewinn. Es war dies Collins erster Erfolg über eine Nummer eins der Welt.

Weiterhin beachtlich schlägt sich Cori Gauff, die über die Qualifikation in das Hauptfeld des WTA-Tour-500-Events gekommen war. Gauff besiegte Petra Martic mit 5:7, 6:3 und 6:4. Gut läuft es auch für die Schweizerinnen in Adelaide: Mit Jill Teichmann, die Qiang Wang in drei Sätzen bezwang, und Belinda Bencic, die Misaki Doi keine Chance ließ, stehen zwei Eidgenossinnen im Viertelfinale.

