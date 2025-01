WTA Adelaide: Bencic bezwingt Kalinskaya nach Aufgabe

Mit einer spielerisch starken Leistung feierte die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zum Auftakt beim WTA-500-Turnier in Adelaide nach einem beeindruckenden ersten Satz einen Aufgabe-Sieg gegen die Russin Anna Kalinskaya.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 10:36 Uhr

© Getty Images Bis zur Beendigung des Matches durch Aufgabe ihrer Gegnerin zeigte Belinda Bencic eine starke Leistung.

Ihr letztes WTA-Event auf 500er-Ebene bestritt Belinda Bencic in San Diego im September 2003. Jedoch zeigte die 27-jährige bereits im letzten Herbst bei kleineren Turnieren und zu Jahresbeginn beim United Cup, dass mit ihr auch auf großer Bühne wieder zu rechnen ist.

In ihrer Auftakt-Begegnung beim WTA-500er-Event in Adelaide traf die Jung-Mutter auf die Russin Anna Kalinskaya, die zur neuen Saison in Sachen Bekleidungsausrüster ihrem Freund Jannik Sinner nachgefolgt ist.

Von Beginn an überzeugte die aktuelle Nr. 421 im WTA-Ranking mit ihrem variablen Spiel und schnappte sich gleich im ersten Game ohne Verlustpunkt das Aufschlagspiel ihrer 26-jährigen Gegnerin. Bencic blieb weiter am Drücker und konnte ein weiteres Break nachlegen. Nur beim Stand von 5:2 wackelte die ehemalige Nr. 4 der Welt etwas, als sie zum einen drei Breakbälle abwehren musste und den ersten Durchgang erst mit ihrem vierten Satzball unter Dach und Fach brachte.

Im zweiten Akt bekamen die Zuschauer nur ein Game zu sehen. Nachdem die an Nr. 7 gesetzte Kalinskaya ihr Aufschlagspiel abgegeben hatte, marschierte sie zum Netz und gab das Match aufgrund einer Verletzung auf.

Auch wenn man als Spielerin ein Match auf diese Art und Weise nicht beenden möchte, war der spielerische Auftritt von Bencic absolut verheißungsvoll. Im Achtelfinale sieht sie sich Liudmila Samsonova gegenüber, die sich in drei Sätzen gegen die Tschechin Marie Bouzkova behaupten konnte.

