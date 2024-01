WTA Adelaide: Elena Rybakina siegt einfach weiter

Brisbane-Siegerin Elena Rybakina siegt einfach weiter. Die Kasachin besiegt besiegte die Rumänin Cristian Bucsa mit 6:3 und 7:5 und steht beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide damit schon im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 13:20 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat 2024 noch keinen Satz verloren

Der Lauf von Elena Rybakina 2024 hält weiter an. Nachdem die Kasachin das WTA-Tour-500-Event in Brisbane mit einem überzeugenden Finalerfolg gegen Aryna Sabalenka für sich entscheiden konnte, legte die Wimbledon-Siegerin von 2022 in Adelaide gleich nach. Nach dem 6:3 und 7:5 gegen Cristina Bucsa steht Rybakina im Viertelfinale. Und wartet dort auf die Siegerin der Partie zwischen Ekaterina Alexandrova und Veronika Kudermetova.

Rybakina ist die einzige Spielerin aus dem favorisierten Quartett für die Australian Open, die in dieser Woche noch ein Turnier spielt. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff bereiten sich schon in Melbourne auf das erste Major des Jahres vor.

Siegemund im Viertelfinale

Auch die Nummer zwei des Turniers ist weiter: Jessica Pegula hatte mit ihrer Landsfrau Bernarda Pera aber zumindest zu Beginn einige Probleme, gewann aber schließlich doch noch mit 4:6, 6:2 und 6:3. Pegula spielt morgen gegen Anastasia Pavlyuchenkova um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Dasselbe gilt für Laura Siegemund nach ihrem Erfolg gegen Ana Bogdan. Siegemund trifft entweder auf Anna Kalinskaya oder Daria Kasatkina.

